30 октября 2025
30 октября 2025
Израиль

ЦАХАЛ атаковал объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в Ливане

Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 30 октября 2025 г., 10:27 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 10:37
ЦАХАЛ атаковал объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

Некоторое время назад ЦАХАЛ атаковал объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в Ливане, включая ракетную пусковую установку и другие цели. Операция велась на территории района Аль-Махмудия на юге Ливана.

Наличие террористической инфраструктуры представляет собой грубое нарушение соглашений о прекращении огня, заключенных между Израилем и Ливаном. ЦАХАЛ продолжит устранять любые угрозы Государству Израиль.

Израиль
