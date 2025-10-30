ЦАХАЛ атаковал объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в Ливане
время публикации: 30 октября 2025 г., 10:27 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 10:37
Некоторое время назад ЦАХАЛ атаковал объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в Ливане, включая ракетную пусковую установку и другие цели. Операция велась на территории района Аль-Махмудия на юге Ливана.
Наличие террористической инфраструктуры представляет собой грубое нарушение соглашений о прекращении огня, заключенных между Израилем и Ливаном. ЦАХАЛ продолжит устранять любые угрозы Государству Израиль.