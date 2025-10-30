Предъявлены обвинения 83-летнему Шимону Гутману за жестокое убийство помощницы по уходу

Государственная прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против 83-летнего жителя столицы Шимона Гутмана, обвиняемого в жестоком убийстве его помощницы по уходу 67-летней Хавивы Вашди. Он также обвиняется в попытке уничтожения улик и воспрепятствовании правосудию.

С обвинительным заключением прокуратура подала также просьбу оставить обвиняемого под стражей до завершения судебного разбирательства.

По данным обвинительного заключения, Хавива Вашди с 2021 года работала у Гутмана помощницей по уходу ("метапелет"), она была трудоустроена через организацию "Матав" по направлению Института национального страхования.

В обязанности Хавивы Вашди входила помощь в ведении домашнего хозяйства – уборка, стирка, покупки, а также сопровождение пожилого мужчины в повседневной жизни.

Со временем обвиняемый начал подозревать помощницу по уходу в краже денег, украшений и личных вещей. Накануне Рош а-Шана он решил убить ее.

Когда женщина в очередной раз пришла на работу к нему домой, Шимон Гутман взял нож, несколько раз перерезал Хавиве горло, нанес ей удары ножом в спину и в грудь. Затем он спрятал тело в ванне на балконе, залил различными жидкостями и чистящими средствами, чтобы ускорить разложение.

Гутман уничтожил улики, отмыл следы крови, а также намеренно ввел в заблуждение родственников погибшей женщины и полицию, пытаясь скрыть преступление.

Шимон Гутман ранее был судим за убийство троих человек: около 30 лет назад он отправил своей теще посылку с взрывным устройством. В результате взрыва погибла его теща и двое почтовых работников, еще семь человек были ранены. В обвинительном заключении не указано, была ли Хавива Вашди предупреждена о прошлом своего подопечного.