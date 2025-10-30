x
30 октября 2025
Израиль

Умер один из ведущих кардиологов Израиля Элиэзер Каплинский

время публикации: 30 октября 2025 г., 19:04 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 20:00
Умер один из ведущих кардиологов Израиля Элиэзер Каплинский
В возрасте 89 лет скончался профессор Элиэзер Каплинский, один из ведущих израильских кардиологов. В прошлом он возглавлял Институт сердца в медицинском центре "Шиба" и был деканом медицинского факультета Тель-Авивского университета.

Профессор Каплинский был женат на ревматологе Наоми Каплинской, заведовавшей терапевтическим отделением больницы "Ихилов". В 2005 году она погибла в автокатастрофе вместе с их 36-летним сыном Боазом. На тот момент профессору Наоми было 68 лет.

Элиэзер Каплинский был сыном доктора Ноаха Каплинского – известного гинеколога, председателя Израильской медицинской ассоциации и одного из основателей медфакультета Тель-Авивского университета.

