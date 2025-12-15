x
15 декабря 2025
15 декабря 2025
15 декабря 2025
последняя новость: 23:28
15 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Мир

Трамп: "Мы проверяем, является ли ликвидация высокопоставленного хамасовца нарушением соглашения"

США
Дональд Трамп
Израиль
время публикации: 15 декабря 2025 г., 23:00 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 23:05
Трамп: "Мы проверяем, является ли ликвидация высокопоставленного хамасовца нарушением прекращения огня"
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что его администрация проверяет, была ли ликвидация Израилем одного из лидеров ХАМАСа, осуществленная 13 декабря, нарушением соглашения о прекращении огня.

Ранее журналист Барак Равид написал в Axios, что администрация Белого дома направила главе израильского правительства жесткое письмо с осуждением ликвидации одного из высших командиров боевого крыла ХАМАСа Раэда Саада, назвав этот шаг Израиля "нарушением соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве Дональда Трампа". Источники в Белом доме заявляют, что Нетаниягу может портить свою собственную репутацию, но ему "не позволят испортить репутацию президента Трампа, выступившего посредником в достижении соглашения по Газе".

Мир
