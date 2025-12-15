Трамп: "Мы проверяем, является ли ликвидация высокопоставленного хамасовца нарушением соглашения"

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что его администрация проверяет, была ли ликвидация Израилем одного из лидеров ХАМАСа, осуществленная 13 декабря, нарушением соглашения о прекращении огня.

Ранее журналист Барак Равид написал в Axios, что администрация Белого дома направила главе израильского правительства жесткое письмо с осуждением ликвидации одного из высших командиров боевого крыла ХАМАСа Раэда Саада, назвав этот шаг Израиля "нарушением соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве Дональда Трампа". Источники в Белом доме заявляют, что Нетаниягу может портить свою собственную репутацию, но ему "не позволят испортить репутацию президента Трампа, выступившего посредником в достижении соглашения по Газе".