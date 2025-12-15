"Впервые перемирие кажется достижимым": в Берлине завершились переговоры Зеленского и Виткоффа

В Берлине завершились двухдневные переговоры президента Украины Владимира Зеленского с посланником президента США Стивеном Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джареда Кушнера. На них обсуждался план Трампа по урегулированию в Украине.

На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Зеленский заявил, что переговоры были нелегкими, но продуктивными. При этом он отметил: вопрос территорий остается самым сложным: "Диалога относительно территорий было достаточно и пока у нас разные позиции, скажу откровенно".

Комментируя публикации о том, что США настаивают на полном выводе украинских войск из Донецкой и Луганской областей, президент сказал: "Я не считаю, что США что-то требовали. Я считаю нас стратегическими партнерами. Поэтому я бы сформулировал это так: мы это воспринимаем как требования Российской Федерации. Поэтому я передал коллегам из США, чтобы они передали русским наше видение".

По словам Мерца, ответ на вопрос о территориальных уступках могут дать только президент и народ Украины. Однако он отметил: впервые с начала полномасштабного российского вторжения перемирие кажется достижимым. "Мы хотим двигаться по этому пути вместе с украинцами, нашими европейскими партнерами и США", – сообщил он в социальной сети X.

По словам американских представителей, гарантии безопасности, которые получит Украина, похожи на пятую статью Устава NATO. Это означает, что США будут расценивать нападение на эту страну, как нападение на собственную территорию. Такие гарантии потребуют утверждения американским Сенатом, однако, по словам источников, Дональд Трамп готов на это пойти.

Лидеры ЕС и ведущих европейских государств предложили направить в Украину многонациональные силы, которые будут действовать при поддержке США. В документе говорится также о мерах по экономическому восстановлению Украины.