МУС отверг апелляцию Израиля, призванную заблокировать расследование событий в Газе

Апелляционная палата Международного уголовного суда в Гааге отвергла апелляцию Израиля, призывающую остановить расследование израильских действий в секторе Газы. Суд постановил, что обладает необходимой для этого юрисдикцией.

Вердикт означает, что расследование будет продолжено, а ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта останутся в силе. Официальный Иерусалим заявляет, что, поскольку Израиль не подписал Римский статут, юрисдикция МУС на него не распространяется.

Израильская сторона утверждала, что суд должен направить Израилю новое оповещение, прежде чем начать расследовать события, происшедшие после 7 октября 2023 года, поскольку нападение ХАМАСа на Израиль создало новую юридическую ситуацию.

Однако судьи отвергли этот аргумент, постановив, что первоначальное оповещение, выпущенное МУС в 2021 году, после начала расследования подозрений в совершении преступлений в "оккупированной Палестине", сохраняет силу, распространяясь и на события, происшедшие впоследствии.

Отметим, что Израиль подал еще несколько апелляций, которые пока не рассмотрены.