Израиль

Известного певца подозревают в сексуальных преступлениях; полиция начала расследование

Полиция
Сексуальное насилие
время публикации: 15 декабря 2025 г., 22:14 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 22:14
Известного певца подозревают в сексуальных преступлениях; полиция начала расследование
Flash90

Полиция расследует жалобу на сексуальные преступления, поданную против известного певца и лиц из его близкого окружения. Об этом в вечернем выпуске новостей сообщил телеканал "Кешет-12".

По данным телеканала, инцидент, оказавшийся в центре расследования, произошел несколько лет назад. Заявительница рассказала, что между ней и певцом были деловые отношения, пока однажды, во время очередной встречи, он снял брюки и совершил действия сексуального характера.

Еще один эпизод с участием друзей певца произошел в Эйлате. Заявительница утверждает, что ее пригласили на встречу в гостиницу, где ей подмешали в напиток наркотик, после чего один из присутствовавших сексуально надругался над ней, несмотря на ее сопротивление. Заявительница утверждает, что у нее имеются свидетели.

В сообщении телеканала отмечалось, что из-за большого количества проверяемых эпизодов расследованием занимаются несколько подразделений полиции. Следствие контролируется прокуратурой. Ожидается, что в ближайшее время певец, а также несколько лиц из его окружения будут допрошены по подозрению в сексуальных преступлениях.

Из полиции передали: "Жительница центра страны около полугода назад подала жалобу на события, которые якобы произошли несколько лет назад в нескольких городах с участием нескольких лиц. Уточняем, что дело было рассмотрено прокуратурой и передано в окружной отдел по борьбе с мошенничеством. На данном этапе нет возможности сообщить другие подробности расследования или обнародовать личности причастных лиц".

Израиль
