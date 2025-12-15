The Guardian: в Москве Башар Асад учит русский язык и "углубляет свои знания в офтальмологии"

Британское издание The Guardian опубликовало материал о жизни семьи бывшего президента Сирии Башара Асада в России спустя год после падения его режима. По данным издания, Асад с ближайшими родственниками ведет в Москве закрытый образ жизни, стараясь избегать публичности, но при этом живет в условиях, которые источники описывают как комфортные.

Как пишет The Guardian, семья, вероятно, проживает в районе Рублевки – одном из самых престижных и охраняемых районов Москвы. Источники утверждают, что сам Асад изучает русский язык и "освежает" знания по своей прежней профессии – офтальмологии. При этом источники издания отмечают, что бывший диктатор не нуждается в деньгах, но "офтальмология является его страстью".

Источник, близкий к Кремлю, заявил, что Путин утратил всякий интерес к Асаду, который больше не интересен российской политической элите. "Он больше не воспринимается как влиятельная фигура, он также не интересен как гость, которого можно пригласить на ужин", – говорит источник.

Издание пишет, что бывшая первая леди, Асма Асад, прошла в России экспериментальное лечение от лейкемии, ее состояние стабилизировалось.

Асма вместе с детьми часто посещает ОАЭ.По данным The Guardian, семья Асада изначально надеялась из Москвы перебраться в Эмираты, где им было бы намного комфортнее. Однако они понимают, что в ближайшее время это сделать невозможно, поскольку даже в ОАЭ, где проживает много представителей мировой элиты, относятся настороженно к приему бывшего сирийского диктатора.