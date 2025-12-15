x
15 декабря 2025
15 декабря 2025
Экономика

Индекс цен на жилье продолжает снижаться, но периферия и столица дорожают

Недвижимость
время публикации: 15 декабря 2025 г., 21:32
Индекс цен на жилье продолжает снижаться, но периферия и столица дорожают
Flash90/Yonatan Sindel/Gili Yaari

Согласно данным Центрального статистического бюро, в сентябре-октябре 2025 года индекс цен на покупку жилья снизился на 0,5% по сравнению с августом-сентябрем.

Это восьмое подряд снижение индекса, и за этот период он снизился на 2,6%. Фактически рост индекса за последние 12 месяцев составляет 0,1%.

Вместе с тем, статистика по округам показывает, что это снижение крайне неоднородно. За последние 12 месяцев квартиры подешевели только в Тель-Авивском (-2,9%) и Центральном (-2,7%) округах.

В Иерусалимском округе за последний год цены выросли на 8,9%, в Северном – на 5,5%, в Хайфском – на 1,2%, в Южном – на 0,5%.

Экономика
