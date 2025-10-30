x
30 октября 2025
Внимание, розыск: пропал 34-летний Дмитрий Шапиро из Кирьят-Малахи

Полиция
Розыск
время публикации: 30 октября 2025 г., 09:27 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 09:27
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 34-летний Дмитрий Шапиро из Кирьят-Малахи: в воскресенье, 26 октября, он вышел вечером из дома, и до сих пор не вернулся. Сегодня его семья дала разрешение опубликовать объявление о его исчезновении.

Приметы пропавшего: стройный, скетлые волосы. Был одет в черную футболку-поло с воротником и черные брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Кирьят-Малахи по телефону 08-8608400.

