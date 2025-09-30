Дезертиры-ультраортодоксы получили амнистию по случаю Йом Кипура

Армейские власти предоставили амнистию дезертирам, задержанным в аэропорту "Бен-Гурион". Амнистия будет предоставлена в связи с жнем поста Йом Кипур.

Отмечается, что еще одна группа дезертиров получила амнистию перед праздником Рош а-Шана.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛ а говорится, что речь идет о "реализации армейских распоряжений и постановлений, никак не связанных с политической системой и не продиктованных ею".