x
30 сентября 2025
|
последняя новость: 14:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 сентября 2025
|
30 сентября 2025
|
последняя новость: 14:55
30 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Дезертиры-ультраортодоксы получили амнистию по случаю Йом Кипура

время публикации: 30 сентября 2025 г., 13:50 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 13:50
Дезертиры-ультраортодоксы получили амнистию по случаю Йом Кипура
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армейские власти предоставили амнистию дезертирам, задержанным в аэропорту "Бен-Гурион". Амнистия будет предоставлена в связи с жнем поста Йом Кипур.

Отмечается, что еще одна группа дезертиров получила амнистию перед праздником Рош а-Шана.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛ а говорится, что речь идет о "реализации армейских распоряжений и постановлений, никак не связанных с политической системой и не продиктованных ею".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 сентября 2025

Дезертир-ультраортодокс, сбежавший при транспортировке в тюрьму, сдался военной полиции