За сутки в Газе поражено более 160 целей, ликвидированы террористы

время публикации: 30 сентября 2025 г., 11:52 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 11:52
Бойцы ЦАХАЛа под командованием Южного военного округа и при координации с военной разведкой и ШАБАКом продолжают боевые действия против террористических организаций в секторе Газы.

В понедельник вечером бойцы бригады "Кфир", действующие в составе 36-й дивизии в городе Газа, обнаружили двух вооруженных террористов, пытавшихся приблизиться к укрепленной позиции ЦАХАЛа. Подразделение огневой поддержки атаковало и ликвидировало их.

Одновременно с этим бойцы 98-й дивизии нанесли точечный удар по главарю отряда ХАМАСа и еще троим боевикам. Бойцы 162-й дивизии уничтожили террористов в ходе перестрелки при поддержке с воздуха.

Бойцы 99-й дивизии продолжали операции на севере сектора Газы, где были уничтожены несколько построек, использующихся в военных целях, и объекты наблюдения и разведки.

ВВС ЦАХАЛа за последние сутки поразили более 160 целей в секторе Газы, включая боевиков, склады оружия и боеприпасов, позиции наблюдения и террористическую инфраструктуру.

