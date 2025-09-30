Внимание, розыск: пропал 18-летний Ярин Алиас из Петах-Тиквы
время публикации: 30 сентября 2025 г., 18:21 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 18:21
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 18-летнего Ярина Алиаса, проживающего в Петах-Тикве. В последний раз его видели возле больницы "А-Шарон" около 7 часов утра 30 сентября.
Приметы пропавшего: рост 1.70, плотного телосложения, короткие темные волосы.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение полиции по телефону 03-9393444.