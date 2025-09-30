x
30 сентября 2025
|
последняя новость: 19:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 сентября 2025
|
30 сентября 2025
|
последняя новость: 19:05
30 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 18-летний Ярин Алиас из Петах-Тиквы

Розыск
время публикации: 30 сентября 2025 г., 18:21 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 18:21
Внимание, розыск: пропал 18-летний Ярин Алиас из Петах-Тиквы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 18-летнего Ярина Алиаса, проживающего в Петах-Тикве. В последний раз его видели возле больницы "А-Шарон" около 7 часов утра 30 сентября.

Приметы пропавшего: рост 1.70, плотного телосложения, короткие темные волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение полиции по телефону 03-9393444.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook