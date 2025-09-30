x
30 сентября 2025
30 сентября 2025
30 сентября 2025
30 сентября 2025
Израиль

Биньямин Нетаниягу вернулся в Израиль после визита в США, на вечер назначено заседание правительства

время публикации: 30 сентября 2025 г., 17:57 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 17:57
Биньямин Нетаниягу вернулся в Израиль после визита в США, на вечер назначено заседание правительства
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и сопровождавшие его в поездке в США лица вернулись в Израиль.

На 20:00 назначено заседание правительства, на котором должно быть утверждено назначение Давида Зини на пост руководителя Общей службы безопасности (ШАБАК).

