Биньямин Нетаниягу вернулся в Израиль после визита в США, на вечер назначено заседание правительства
время публикации: 30 сентября 2025 г., 17:57 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 17:57
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и сопровождавшие его в поездке в США лица вернулись в Израиль.
На 20:00 назначено заседание правительства, на котором должно быть утверждено назначение Давида Зини на пост руководителя Общей службы безопасности (ШАБАК).
