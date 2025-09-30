Бен-Гвир и Смотрич проводят экстренные заседания фракций

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир созывает срочное совещание фракции "Оцма Иегудит". Совещание будет посвящено обсуждению вопроса о дальнейшем пребывании в коалиции в связи с согласием премьер-министра на предложение президента СЩА Дональда Трампа по завершению войны.

Ранее сообщалось, что партия "Ционут Датит" также проведет экстренное заседание.

Одновременно в окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу взвешивают шаги, способные остановить развал коалиции в случае подписания соглашения с ХАМАСом. Как сообщает "Кешет", Нетаниягу намерен не выносить на голосование в правительстве параграфы, которые вызывают особое возражение в правых партиях. Речь идет, в первую очередь, об "амнистии" для террористов, заявивших о готовности сложить оружие.