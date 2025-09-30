x
30 сентября 2025
30 сентября 2025
30 сентября 2025
последняя новость: 10:02
30 сентября 2025
Израиль

Под предлогом свидания обокрал инвалида: опубликовано имя подозреваемого

Мошенничество
время публикации: 30 сентября 2025 г., 10:02 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 10:11
Под предлогом свидания обокрал инвалида: опубликовано имя подозреваемого
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция опубликовала имя и фотографию подозреваемого, жителя Кирьят-Шмоны, который обманул женщину-инвалида и украл с ее банковского счета крупную сумму денег. Следователи опасаются, что у этого человека могут быть еще жертвы.

46-летний Моше Амар Свиса из Кирьят-Шмоны убедил женщину, прикованную к инвалидной коляске, в своих романтических чувствах. Он привел ее к банкомату, получил данные ее кредитной карты, снял крупную сумму денег и сбежал, не дав понять, сколько именно было снято.

Пострадавшая обратилась в полицию. Для выявления возможных дополнительных пострадавших от деятельности этого человека полиция опубликовала его имя и фотографию.

Всем, кто пострадал от действий вышеназванного человека или располагает информацией о других пострадавших, следует связаться с полицейским участком Звулун по телефону 04-8464444, или обратиться в полицию по телефону 100. Номер уголовного дела 224889/25.

Израиль
