x
30 сентября 2025
|
последняя новость: 19:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 сентября 2025
|
30 сентября 2025
|
последняя новость: 19:05
30 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

МИД Украины сообщил об эвакуации из Газы 57 человек, украинских граждан и членов их семей

Газа
Украина
Война с ХАМАСом
Израиль
время публикации: 30 сентября 2025 г., 19:05 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 19:12
МИД Украины сообщил об эвакуации из Газы 57 человек, граждан Украины и членов их семей
МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил об эвакуации из сектора Газы 57 человек, украинских граждан и членов их семей, среди которых 16 детей. Операция проводилась совместно с Главным управлением разведки Украины.

"Эвакуация проходила в зоне активных боевых действий. Двое эвакуированных – 26-летний гражданин Украины и 58-летний палестинец – имели ранения. Медицинские специалисты ГУР оказали им необходимую помощь", – говорится в сообщении, опубликованном в сети Х.

Эвакуационный рейс уже прибыл в Кишинев, откуда эвакуированные продолжат путь в Украину.

Сибига поблагодарил Израиль, Иорданию и Молдову за содействие в логистике, транзите и предоставлении разрешений.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook