МИД Украины сообщил об эвакуации из Газы 57 человек, украинских граждан и членов их семей

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил об эвакуации из сектора Газы 57 человек, украинских граждан и членов их семей, среди которых 16 детей. Операция проводилась совместно с Главным управлением разведки Украины.

"Эвакуация проходила в зоне активных боевых действий. Двое эвакуированных – 26-летний гражданин Украины и 58-летний палестинец – имели ранения. Медицинские специалисты ГУР оказали им необходимую помощь", – говорится в сообщении, опубликованном в сети Х.

Эвакуационный рейс уже прибыл в Кишинев, откуда эвакуированные продолжат путь в Украину.

Сибига поблагодарил Израиль, Иорданию и Молдову за содействие в логистике, транзите и предоставлении разрешений.