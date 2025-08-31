Вооруженное нападение в центре Израиля, тяжело ранен мужчина
время публикации: 31 августа 2025 г., 03:12 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 05:26
В ночь на 31 августа на 44-й трассе недалеко от перекрёстка Маасиягу было совершено вооруженное нападение, в результате которого был тяжело ранен мужчина примерно 40 лет.
Раненый был доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе", сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Состояние пострадавшего тяжелое и нестабильное.
Полиция проводит расследование.
