ЦАХАЛ подтвердил нанесение авиаударов по объекту "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 31 августа 2025 г., 09:05 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 09:10
ЦАХАЛ подтвердил нанесение утром 31 августа авиаударов по военной инфраструктуре, в том числе по подземным объектам "Хизбаллы", в районе хребта Бофорт на юге Ливана.
В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что удары были нанесены после того, как в указанном районе была зафиксирована "военная активность".
"Существование этого объекта и осуществляемая на нем деятельность являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивает ЦАХАЛ.
Ранее ливанские источники передавали, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Али ат-Тахир на юге Ливана.
