ЦАХАЛ подтвердил нанесение авиаударов по объекту "Хизбаллы" на юге Ливана

ЦАХАЛ подтвердил нанесение утром 31 августа авиаударов по военной инфраструктуре, в том числе по подземным объектам "Хизбаллы", в районе хребта Бофорт на юге Ливана.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что удары были нанесены после того, как в указанном районе была зафиксирована "военная активность".

"Существование этого объекта и осуществляемая на нем деятельность являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивает ЦАХАЛ.

Ранее ливанские источники передавали, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Али ат-Тахир на юге Ливана.