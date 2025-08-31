x
Израиль

ЦАХАЛ подтвердил нанесение авиаударов по объекту "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 31 августа 2025 г., 09:05 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 09:10
ЦАХАЛ подтвердил нанесение авиаударов по объекту "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ подтвердил нанесение утром 31 августа авиаударов по военной инфраструктуре, в том числе по подземным объектам "Хизбаллы", в районе хребта Бофорт на юге Ливана.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что удары были нанесены после того, как в указанном районе была зафиксирована "военная активность".

"Существование этого объекта и осуществляемая на нем деятельность являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивает ЦАХАЛ.

Ранее ливанские источники передавали, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Али ат-Тахир на юге Ливана.

Израиль
