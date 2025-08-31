Полиция сообщила об аресте группы мошенников, укравших миллионы у русскоязычных стариков

Полиция Израиля объявила об аресте руководительницы группы мошенников, которые обманывали и обирали русскоязычных стариков. Она представлялась сотрудницей полиции или сотрудницей банка.

Задержанной 30 лет, она проживала в Хайфе. Также задержаны двое других подозреваемых - 25-летний житель Бат-Яма и 38-летний житель Хайфы. Суд продлил срок содержания их под стражей до 4 сентября. Еще нескольких подозреваемых после допроса освободили из-под стражи на ограничительных условиях.

Согласно сообщению полиции, главная подозреваемая была задержана 28 августа, через несколько часов после совершения очередного преступления. При обыске у нее нашли наличные на общую сумму более 120 тысяч шекелей – в израильской и иностранной валюте.

По данным следствия, в общей сложности только эта преступная группа похитила миллионы шекелей мошенническим путем у русскоязычных пожилых граждан. Жертвами деятельности этих мошенников стали десятки стариков.

Мошенники использовали стандартную схему дезинформирования и запугивания, представляясь полицейскими или сотрудниками банков. В своей преступной деятельности они активно использовали водителей такси, которых вызывали через специальные приложения.