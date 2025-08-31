x
Правительство Израиля утвердило назначение Одеда Йосефа послом в РФ

время публикации: 31 августа 2025 г., 12:01 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 12:21
Пресс-служба министра иностранных дел

По представлению главы МИД Израиля Гидеона Саара правительство единогласно утвердило сегодня, 31 августа, назначение Одеда Йосефа послом Государства Израиль в Российской Федерации.

Одед Йосеф занимает в настоящее время должность заместителя генерального директора и руководителя Департамента Ближнего Востока МИД Израиля. Ранее он был послом Израиля в Кении. За время своей дипломатической службы Одед Йосеф также работал в представительствах Израиля в Москве, Вашингтоне и Сингапуре.

По данным редакции Newsru.co.il, Одед Йосеф на базисном уровне владеет русским языком, который изучал во время работы в посольстве в Москве.

