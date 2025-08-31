"Ликуд" против Галанта. Назначено заседание внутрипартийного суда

Внутрипартийный суд в "Ликуде" назначил дату рассмотрения иска, поданного группой активистов, с требованием отчислить из партии бывшего министра обороны Йоава Галанта. Согласно опубликованной информации, апелляция будет рассматриваться в конце сентября.

Партийный суд в "Ликуде" возглавляет бывший депутат Михаэль Кляйнер. Истцы, во главе с профессором Тальей Эйнхорен, утверждают, что Галант на постоянной основе пытался "подорвать лидерские позиции Нетаниягу в "Ликуде"", а также "действовал против фракции".

С тех пор, как была подана апелляция, Галант отказывался являться на заседания внутрипартийной судебной инстанции и ограничивался письменными ответами.

Как пишет "Маарив", решение Галанта явиться на заседание суда означает новый виток прямого противостояния между ним и премьер-министром. В политической системе полагают, что это означает приближение к выборам и желание Галанта использовать ожидающееся решение о его удалении из партии для дальнейших шагов в политической карьере.

После увольнения с поста министра обороны Галант покинул Кнессет.