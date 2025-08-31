x
31 августа 2025
31 августа 2025
31 августа 2025
31 августа 2025
Израиль

"Ликуд" против Галанта. Назначено заседание внутрипартийного суда

Ликуд
Биньямин Нетаниягу
Йоав Галант
время публикации: 31 августа 2025 г., 11:42
"Ликуд" против Галанта. Назначено заседание внутрипартийного суда
Chaim Goldbergl/Flash90

Внутрипартийный суд в "Ликуде" назначил дату рассмотрения иска, поданного группой активистов, с требованием отчислить из партии бывшего министра обороны Йоава Галанта. Согласно опубликованной информации, апелляция будет рассматриваться в конце сентября.

Партийный суд в "Ликуде" возглавляет бывший депутат Михаэль Кляйнер. Истцы, во главе с профессором Тальей Эйнхорен, утверждают, что Галант на постоянной основе пытался "подорвать лидерские позиции Нетаниягу в "Ликуде"", а также "действовал против фракции".

С тех пор, как была подана апелляция, Галант отказывался являться на заседания внутрипартийной судебной инстанции и ограничивался письменными ответами.

Как пишет "Маарив", решение Галанта явиться на заседание суда означает новый виток прямого противостояния между ним и премьер-министром. В политической системе полагают, что это означает приближение к выборам и желание Галанта использовать ожидающееся решение о его удалении из партии для дальнейших шагов в политической карьере.

После увольнения с поста министра обороны Галант покинул Кнессет.

Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 января 2025

Йоав Галант уходит из Кнессета: "Не готов принять освобождение "харедим" от призыва"