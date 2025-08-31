На границе с Египтом перехвачен БПЛА с оружием
В субботу, 30 августа, силы ЦАХАЛа пресекли очередную попытку контрабанды оружия на египетской границе, в зоне ответственности бригады "Паран".
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был перехвачен беспилотник контрабандистов, который должен был доставить оружие на израильскую территорию.
Конфискованные беспилотник и оружие были переданы в подразделение военной полиции Южного округа.