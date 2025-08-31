x
31 августа 2025
|
последняя новость: 12:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 августа 2025
|
31 августа 2025
|
последняя новость: 12:01
31 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На границе с Египтом перехвачен БПЛА с оружием

Пресс-служба ЦАХАЛа
Египет
Контрабанда
время публикации: 31 августа 2025 г., 11:12 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 11:12
На границе с Египтом перехвачен БПЛА с оружием
Пресс-служба ЦАХАЛа

В субботу, 30 августа, силы ЦАХАЛа пресекли очередную попытку контрабанды оружия на египетской границе, в зоне ответственности бригады "Паран".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был перехвачен беспилотник контрабандистов, который должен был доставить оружие на израильскую территорию.

Конфискованные беспилотник и оружие были переданы в подразделение военной полиции Южного округа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 августа 2025

ЦАХАЛ: на границе с Египтом сбит беспилотник с пулеметами "Утес"