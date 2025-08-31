x
31 августа 2025
|
последняя новость: 12:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 августа 2025
|
31 августа 2025
|
последняя новость: 12:01
31 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Отец Идана Штиви: он был бойцом спецназа, его трусливо застрелили в Газе

время публикации: 31 августа 2025 г., 10:36 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 10:42
Идан Штиви
Мэрия Петах-Тиквы/Семья погибшего

Эли Штиви – отец Идана Штиви, убитого террористами, рассказал об обстоятельствах гибели сына. Ссылаясь на информацию, полученную от военных, он отметил, что Идан был убит в Газе, а не на территории Израиля.

"Он был бойцом, сильным парнем. Сегодня мы можем сказать, что он был бойцом спецназа. Он был физически и морально силен и не сдался, пока они трусливо не выстрелили ему в спину, а затем увезли его в Газу. Там его убили после пыток и похоронили", – заявил Эли Штиви.

Вечером 30 августа пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе сложной операции с участием военной разведки и Общей службы безопасности, вместе с останками Илана Вайса в Израиль из сектора Газы были доставлены останки еще одного заложника – Идана Штиви. Операция, в которой участвовали военнослужащие Южного округа и подразделений специального назначения, стала возможной благодаря точной информации, предоставленной военной разведкой и ШАБАКом.

Идан Штиви, которому было 28 лет, спасал участников фестиваля "Нова". Он был похищен и жестоко убит террористами ХАМАСа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 августа 2025

Из сектора Газы возращены останки Идана Штиви, спасавшего участников фестиваля "Нова"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 октября 2024

Объявлено о гибели Идана Штиви, его тело удерживают в Газе