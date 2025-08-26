ЦАХАЛ: на границе с Египтом сбит беспилотник с пулеметами "Утес"

Утром 26 августа силы ЦАХАЛа пресекли попытку контрабанды оружия на египетской границе, в зоне ответственности бригады "Паран".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что беспилотник контрабандистов был сбит. На месте его падения были обнаружены четыре пулемета.

Судя по фотографии, это крупнокалиберные пулеметы "Утёс" (российского или советского производства).

Конфискованные беспилотник и оружие были переданы в подразделение военной полиции Южного округа.

Кто должен был стать получателем это оружия, неизвестно.