ЦАХАЛ: на границе с Египтом сбит беспилотник с пулеметами "Утес"
время публикации: 26 августа 2025 г., 12:45 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 13:39
Утром 26 августа силы ЦАХАЛа пресекли попытку контрабанды оружия на египетской границе, в зоне ответственности бригады "Паран".
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что беспилотник контрабандистов был сбит. На месте его падения были обнаружены четыре пулемета.
Судя по фотографии, это крупнокалиберные пулеметы "Утёс" (российского или советского производства).
Конфискованные беспилотник и оружие были переданы в подразделение военной полиции Южного округа.
Кто должен был стать получателем это оружия, неизвестно.