x
26 августа 2025
|
последняя новость: 14:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 августа 2025
|
26 августа 2025
|
последняя новость: 14:01
26 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: на границе с Египтом сбит беспилотник с пулеметами "Утес"

Контрабанда
Пресс-служба ЦАХАЛа
Вооружения
Египет
время публикации: 26 августа 2025 г., 12:45 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 13:39
ЦАХАЛ: на границе с Египтом сбит беспилотник с пулеметами "Утес"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Утром 26 августа силы ЦАХАЛа пресекли попытку контрабанды оружия на египетской границе, в зоне ответственности бригады "Паран".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что беспилотник контрабандистов был сбит. На месте его падения были обнаружены четыре пулемета.

Судя по фотографии, это крупнокалиберные пулеметы "Утёс" (российского или советского производства).

Конфискованные беспилотник и оружие были переданы в подразделение военной полиции Южного округа.

Кто должен был стать получателем это оружия, неизвестно.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook