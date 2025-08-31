Кнессет рассмотрит законопроект о разделении функций юрсоветника

Глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман ("Ционут Датит") намерен представить на рассмотрение Кнессета законопроект о разделении функций юридического советника правительства.

Речь идет о законопроекте, предусматривающем разделение трех функций, которые сегодня совмещает юридический советник правительства – о непосредственной функции юридического советника, о должности генерального прокурора и представителя правительства в судебных инстанциях. По мнению Ротмана, это создает ситуацию постоянного конфликта интересов, требующую изменения.

Напомним, что 3 сентября БАГАЦ рассмотрит апелляцию против решения правительства уволить юридического советника правительства Гали Баарав-Миару. Апелляцию будет рассматривать расширенная судейская коллегия, состоящая из девяти судей: Ицхак Амит, Ноам Солберг, Йосеф Эльрон, Давид Минц, Яэль Вильнер, Офер Гроскопф, Алекс Штайн, Гила Кнафи-Штайниц, Халед Кабуб.

Ранее заместитель главы Верховного суда Ноам Солберг порекомендовал правительству вернуть вопрос на рассмотрение комиссии по отбору высокопоставленных чиновников во главе с отставным председателем Верховного суда Ашером Грунисом. Министр юстиции Ярив Левин отклонил это предложение, так как, по его словам, ни один бывший министр юстиции или бывший юридический советник правительства, обязательно входящий в состав комиссии Груниса, не согласился поддержать предложение об увольнении Баарав-Миары. Отказ от возвращения дела на рассмотрение комиссии означает, что высок шанс на отмену БАГАЦем решения об увольнении юридического советника правительства.