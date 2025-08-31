x
31 августа 2025
|
последняя новость: 15:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 августа 2025
|
31 августа 2025
|
последняя новость: 15:05
31 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Кнессет рассмотрит законопроект о разделении функций юрсоветника

Кнессет
Юрсоветник правительства
время публикации: 31 августа 2025 г., 13:35 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 13:42
Кнессет рассмотрит законопроект о разделении функций юрсоветника
Chaim Goldberg/Flash90

Глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман ("Ционут Датит") намерен представить на рассмотрение Кнессета законопроект о разделении функций юридического советника правительства.

Речь идет о законопроекте, предусматривающем разделение трех функций, которые сегодня совмещает юридический советник правительства – о непосредственной функции юридического советника, о должности генерального прокурора и представителя правительства в судебных инстанциях. По мнению Ротмана, это создает ситуацию постоянного конфликта интересов, требующую изменения.

Напомним, что 3 сентября БАГАЦ рассмотрит апелляцию против решения правительства уволить юридического советника правительства Гали Баарав-Миару. Апелляцию будет рассматривать расширенная судейская коллегия, состоящая из девяти судей: Ицхак Амит, Ноам Солберг, Йосеф Эльрон, Давид Минц, Яэль Вильнер, Офер Гроскопф, Алекс Штайн, Гила Кнафи-Штайниц, Халед Кабуб.

Ранее заместитель главы Верховного суда Ноам Солберг порекомендовал правительству вернуть вопрос на рассмотрение комиссии по отбору высокопоставленных чиновников во главе с отставным председателем Верховного суда Ашером Грунисом. Министр юстиции Ярив Левин отклонил это предложение, так как, по его словам, ни один бывший министр юстиции или бывший юридический советник правительства, обязательно входящий в состав комиссии Груниса, не согласился поддержать предложение об увольнении Баарав-Миары. Отказ от возвращения дела на рассмотрение комиссии означает, что высок шанс на отмену БАГАЦем решения об увольнении юридического советника правительства.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 августа 2025

Расширенная коллегия судей рассмотрит апелляцию против увольнения Гали Баарав-Миары