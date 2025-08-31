Подростки перекрыли Аялон: "Никакого возвращения в школы, когда заложники в плену"

Только правительству удалось снять угрозу забастовки учителей, в игру вступили старшеклассники: в воскресенье, 31 августа, десятки подростков перегородили шоссе Аялон, требуя немедленного заключения сделки по заложникам и окончания войны. Демонстранты устроили на проезжей части символический "класс" с сожжением школьных парт.

Полиция очистила территорию "от нарушителей порядка", двое участников акции были задержаны – 35-летняя женщина и 17-летний подросток. У остальных подростков взяли личные данные для последующего разбирательства. Пресс-служба полиции сообщает, что демонстранты жгли шины, блокировали проезжую часть и создавали угрозу для участников дорожного движения.

Демонстрация прошла на шоссе Аялон возле развязки Роках. Полиция объявила, что незаконная акция была быстро пресечена, и что у участников акции были изъяты "устройства для создания шума", которые они использовали при блокировании дороги.

На странице Restart Israel опубликовано открытое письмо к министру образования Йоаву Кишу, в этом письме указано, что в понедельник, 1 сентября, в старших школах ("тихонах") по всей стране пройдет всеобщая забастовка. "Мы не можем смириться с реальностью, когда нам приходится возвращаться к нормальной жизни в то время как в Газе находятся сорок девять похищенных мужчин и одна женщина-заложница. Никакого начала учебного года в обычном режиме не будет".

Как сообщает "Исраэль а-Йом", в настоящий момент к "всеобщей забастовке старшеклассников" присоединились 45 школ по всей стране, включая Од а-Шарон, Гиватаим, Хайфу, Йокнеам-Илит, Иерусалим, Кармиэль, Модиин, Нес-Циону, Тель-Авив, Ришон ле-Цион и другие населенные пункты, местные и окружные советы.

Создана специальная группа в WhatsApp, курирующая организацию забастовки старшеклассников, в ней содержится призыв присоединять к этой акции другие школы.