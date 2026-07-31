Машина сбила пожилую женщину в Нагарии, медики борются за ее жизнь
время публикации: 31 июля 2026 г., 11:34 | последнее обновление: 31 июля 2026 г., 11:46
Машина сбила пожилую женщину в Нагарии, медики борются за ее жизнь
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В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ашер поступило сообщение о ДТП на улице а-Наси Бен Цви в Нагарии, где автомобиль сбил двух пешеходов.
Фельдшеры и парамедики МАДА приступили к реанимации женщины в возрасте примерно 70 лет, не прекращая реанимационных мероприятий, они эвакуировали пострадавшую в медицинский центр "А-Галиль" в Нагарии в критическом состоянии.
Девушка в возрасте около 20 лет получила травмы конечностей и также была эвакуирована в больницу, ее состояние классифицируется как средней степени тяжести.
Полиция расследует обстоятельства происшествия. В сообщении полиции уточняется, что пешеходы были сбиты такси.