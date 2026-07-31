Машина сбила пожилую женщину в Нагарии, медики борются за ее жизнь

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ашер поступило сообщение о ДТП на улице а-Наси Бен Цви в Нагарии, где автомобиль сбил двух пешеходов.

Фельдшеры и парамедики МАДА приступили к реанимации женщины в возрасте примерно 70 лет, не прекращая реанимационных мероприятий, они эвакуировали пострадавшую в медицинский центр "А-Галиль" в Нагарии в критическом состоянии.

Девушка в возрасте около 20 лет получила травмы конечностей и также была эвакуирована в больницу, ее состояние классифицируется как средней степени тяжести.

Полиция расследует обстоятельства происшествия. В сообщении полиции уточняется, что пешеходы были сбиты такси.