КСИР заявил об ударе по авиабазе в Кувейте

"Корпус стражей исламской революции" заявил, что иранские беспилотники атаковали авиабазу Ахмад аль-Джабер в Кувейте, используемую в том числе американскими военными.

По утверждению КСИР, целями стали ангары для истребителей, системы спутниковой связи и склады оборудования. В заявлении говорится, что база играет важную роль в операциях воздушной разведки и обеспечении действий армии США.

Независимого подтверждения поражения заявленных объектов на данный момент нет. Власти Кувейта пока не сообщали о последствиях этой атаки.

Ранее иранские военные заявляли об ударах по другим американским военным объектам в Кувейте, включая авиабазу Али ас-Салем.