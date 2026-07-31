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Ближний Восток

КСИР заявил об ударе по авиабазе в Кувейте

Война с Ираном
Кувейт
время публикации: 31 июля 2026 г., 09:22 | последнее обновление: 31 июля 2026 г., 09:28
КСИР заявил об ударе по авиабазе в Кувейте
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КСИР заявил об ударе по авиабазе в Кувейте
Iranian Army via AP

"Корпус стражей исламской революции" заявил, что иранские беспилотники атаковали авиабазу Ахмад аль-Джабер в Кувейте, используемую в том числе американскими военными.

По утверждению КСИР, целями стали ангары для истребителей, системы спутниковой связи и склады оборудования. В заявлении говорится, что база играет важную роль в операциях воздушной разведки и обеспечении действий армии США.

Независимого подтверждения поражения заявленных объектов на данный момент нет. Власти Кувейта пока не сообщали о последствиях этой атаки.

Ранее иранские военные заявляли об ударах по другим американским военным объектам в Кувейте, включая авиабазу Али ас-Салем.

Ближний Восток
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