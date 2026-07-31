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Израиль

Через неделю после теракта: столкновения между арабами и израильтянами около деревни Таль

Иудея и Самария
время публикации: 31 июля 2026 г., 10:05 | последнее обновление: 31 июля 2026 г., 10:05
Через неделю после теракта: столкновения между арабами и израильтянами около деревни Таль
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Через неделю после теракта: столкновения между арабами и израильтянами около деревни Таль
Пресс-служба ЦАХАЛа

Около арабской деревни Таль, к юго-западу от Шхема, утром в пятницу, 31 июля, произошли столкновения между местными жителями и группой израильтян, организовавших поход в том же районе, где неделей ранее в результате теракта погибли майор Юваль Эзра и резервист Бнаягу Меллет.

По данным израильских СМИ, в походе участвовали десятки человек. Маршрут не получил официального разрешения ЦАХАЛа, хотя организаторы утверждают, что армия была заранее уведомлена. При приближении к деревне Таль арабы начали забрасывать участников камнями. Пострадавших среди израильтян нет. Военнослужащие вмешались, разделили стороны, после чего поход был продолжен.

Источники в Палестинской автономии называют произошедшее новым вторжением вооруженных поселенцев на земли деревни Таль. По их данным, около 20 израильтян приблизились к окраине населенного пункта, после чего местные жители вышли им навстречу и попытались не допустить их продвижения. Сообщений о пострадавших с палестинской стороны нет.

Поход организовала та же группа, которая проводила похожее мероприятие 24 июля. Тогда столкновение у деревни Таль переросло в перестрелку: погибли двое израильтян и четверо палестинских арабов. Расследование этого инцидента, признанного ЦАХАЛом терактом, продолжается.

Израиль
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