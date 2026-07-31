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Наука и Хайтек

Новый метод расширил автоматический поиск уязвимостей языковых моделей

ИИ
время публикации: 31 июля 2026 г., 12:20 | последнее обновление: 31 июля 2026 г., 12:20
Новый метод расширил автоматический поиск уязвимостей языковых моделей
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Новый метод расширил автоматический поиск уязвимостей языковых моделей
AP Photo/Business Wire

Исследователи Корейского института передовых технологий KAIST и лаборатории Naver AI разработали метод автоматизированного тестирования безопасности больших языковых моделей. Система создает разнообразные вредоносные запросы и проверяет, удается ли с их помощью обойти ограничения модели.

Предложенный метод Stable-GFlowNet должен решить проблему, при которой системы тестирования многократно генерируют однотипные атаки и пропускают другие классы уязвимостей. Для этого он сравнивает между собой последовательности запросов и отбирает различные эффективные варианты.

По данным разработчиков, в сравнительных испытаниях система выявила 134 типа атак против 17 у использованного для сравнения метода. Доля успешных атак достигала 92%. Речь идет не о способности искусственного интеллекта самостоятельно осознавать свои недостатки, а об инструменте для автоматического тестирования других языковых моделей.

Наука и Хайтек
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