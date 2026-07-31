ДТП в Негеве, женщина получила тяжелые травмы
время публикации: 31 июля 2026 г., 10:31 | последнее обновление: 31 июля 2026 г., 10:41
ДТП в Негеве, женщина получила тяжелые травмы
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Утром 31 июля на шоссе 204 недалеко от Сде-Бокера столкнулись два автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила женщина примерно 30 лет.
Пострадавшая на вертолете была доставлена в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
Сведения о втором пострадавшем уточняются.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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