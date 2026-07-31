ДТП в Негеве, женщина получила тяжелые травмы

Утром 31 июля на шоссе 204 недалеко от Сде-Бокера столкнулись два автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила женщина примерно 30 лет.

Пострадавшая на вертолете была доставлена в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Сведения о втором пострадавшем уточняются.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.