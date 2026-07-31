В ДТП у погранперехода Алленби погиб молодой мужчина

Утром в пятницу, 31 июля, на трассе 90 недалеко от пограничного перехода Алленби произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля.

Прибывшие на место медики службы скорой помощи МАДА были вынуждены констатировать факт смерти водителя автомобиля, молодого человека в возрасте около 20 лет.

66-летний водитель автобуса получил легкие травмы и был доставлен в больницу "Адаса Ар а-Цофим" в Иерусалиме. Пассажиров в автобусе не было.

Также сегодня утром в больнице Западной Галилеи в Нагарии скончался мотоциклист в возрасте около 20 лет, получивший накануне вечером тяжелые травмы в результате столкновения с автомобилем в районе деревни Кабул на трассе 7935.