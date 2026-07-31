Минтранс выделил 40 млн шекелей на улучшение инфраструктуры в арабском секторе

Министерство транспорта выделило 40 миллионов шекелей на самостоятельное транспортное планирование в арабских населенных пунктах с целью улучшения инфраструктуры.

Объявленный министерством тендер предлагает арабским муниципалитетам и местным советам самим инициировать проекты и получать от государства полное финансирование этапа планирования. Средства на реализацию проектов будут выделяться отдельно.

Приоритет будет отдан повышению безопасности вблизи учебных заведений, развитию общественного транспорта и соединению жилых кварталов с основными транспортными артериями.

До сих пор бюджеты развития концентрировались на масштабных проектах, которые вели государственные компании, тогда как потребность в повседневных локальных решениях – таких как круговые развязки, безопасные зоны высадки пассажиров и прокладка внутренних дорог – оставалась без ответа.