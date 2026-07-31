Бывший сотрудник резиденции подал иск на 300000 шекелей, обвинив Сару Нетаниягу в издевательствах

Бывший сотрудник официальной резиденции премьер-министра подал в окружной суд по трудовым спорам в Иерусалиме иск на 300 тысяч шекелей против канцелярии главы правительства. 61-летний мужчина, имя которого не публикуется, утверждает, что во время работы помощником по хозяйственным вопросам систематически подвергался оскорблениям, унижениям и физическому воздействию со стороны Сары Нетаниягу, пишет "Мако".

Согласно иску, Сара Нетаниягу заявила сотруднику, что "диагностировала" у него расстройство аутистического спектра, и потребовала передать ей три зарплаты в качестве оплаты за "диагноз". Мужчина утверждает, что особенно тяжело воспринял эти слова, поскольку ранее рассказывал ей о сыне с таким диагнозом. В тот же день он обратился за медицинской помощью из-за стресса и боли в груди.

Истец утверждает, что Сара Нетаниягу несколько раз толкала его, оскорбляла, желала ему заболеть раком и умереть, заставляла очищать подошвы обуви по строгим инструкциям и мыть пол кухни, ползая на животе. В иске содержатся претензии и к Яиру Нетаниягу: по словам бывшего сотрудника, тот схватил его за руку и потребовал немедленно покинуть дом из-за невыстиранного постельного белья. Все эти утверждения пока являются позицией истца и не были проверены судом.

По словам мужчины, руководство канцелярии премьер-министра знало об условиях его работы, но не вмешивалось, а затем уволило его по вымышленным основаниям. После слушания перед увольнением он был госпитализирован из-за проблем с сердцем и перенес операцию по установке кардиостимулятора.

На момент публикации ответ канцелярии премьер-министра и семьи Нетаниягу не приводился.