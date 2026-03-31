В столкновении с мотоциклом возле Кирьят-Бялика тяжело пострадал водитель автомобиля

На 22-м шоссе, недалеко от Кирьят-Бялика, произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель машины (мужчина примерно 35 лет) получил тяжелые травмы, мотоциклист – травмирован легко.

Пострадавшие доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.