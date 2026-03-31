ЦАХАЛ атаковал более 20 объектов производства вооружений в районе Тегерана

Рано утром во вторник, 31 марта, ВВС ЦАХАЛа при содействии военной разведки (АМАН) завершили очередную волну атак по инфраструктуре иранского террористического режима в районе Тегерана.

Было использовано более 80 боеприпасов для поражения различных объектов инфраструктуры режима, в том числе: предприятия по производству критически важных компонентов двигателей баллистических ракет, площадки для испытания двигателей баллистических ракет и завода по производству систем ПВО.

Одновременно с этим ЦАХАЛ атаковал объекты инфраструктуры в центральном штабе ВВС Корпуса стражей исламской революции в Тегеране, а также площадки для запуска и хранения баллистических ракет и позиции противовоздушной обороны.

ЦАХАЛ продолжает наносить системный урон военной промышленности режима аятолл, чтобы лишить его производственных мощностей, которые создавались на протяжении многих лет.