32-й день войны "Рычание льва": удары по военным базам в центре Ирана

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость". Иранский КСИР дал название этой войне "Правдивое обещание 4".

За 31 день войны ЦАХАЛом были нанесены свыше 15000 ударов по целям в Иране, выведены из строя сотни ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи и Али Лариджани. Армия США за 31 день войны атаковала более 11000 целей, уничтожены или выведены из строя свыше 150 кораблей иранского военно-морского флота (данные CENTCOM). Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль. Одновременно Израиль ведет боевые действия против "Хизбаллы", которая координирует свои действия с КСИР. 28 марта к ударам по Израилю подключились йеменские хуситы.

32-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 31.03.2026

03:00

Тревога "Цева адом" прозвучала в ряде населенных пунктов в Верхней Галилее, недалеко от границы с Ливаном. Зафиксировано вторжение БПЛА.

02:00

Иранские источники: в окрестностях Исфахана были атакованы ракетные базы и пусковые установки "Корпуса стражей исламской революции", расположенные в горах. В соцсетях распространено сообщение некого жителя Исфахана, по оценке которого около шоссе Зуб Ахан были атакованы десятки складов оружия и бронетехника, авиабаза КСИР, ракетная база Вотан Пур и ракетная база около шоссе Кашори. Проверить эти сведения пока не представляется возможным.

01:00

Кувейтский танкер с сырой нефтью Al Salmi подвергся обстрелу со стороны Ирана в порту Дубая (ОАЭ). В результате атаки танкеру был причинен ущерб, возник пожар, возможно, произошел разлив нефти, передает Кувейтская нефтяная корпорация. В то же время отмечается, что сведений о пострадавших нет.

Тревога "Цева адом" прозвучала в Раджаре, на границе с Ливаном. Ракетный обстрел.

00:00

Поступили сообщения о взрывах в провинции Анбар, на западе Ирака. Судя по имеющимся данным, была атакована база проиранских шиитских боевиков из группировки "Аль-Хашд аш-Шааби".

Арабские СМИ сообщают о не менее четырех авиаударов. Судя по имеющимся сведениям, атакованы склады боеприпасов.

Арабские СМИ сообщают, что из Йемена в сторону Израиля были запущены ударные беспилотники.

Вновь атакована американская база "Виктория" недалеко от багдадского аэропорта. Возник пожар.

В провинции Сулеймания, в Иракском Курдистане, слышны взрывы.

Иранские официальные источники сообщили, что ВВС Израиля и США нанесли авиаудары по целям в Исфахане, Наджафабаде, Мобараке, Кашане и Шахрезе.

ПОТЕРИ

В Иране, по данным IFRC со ссылкой на Иранский Красный Полумесяц, погибли около 2000 человек, свыше 20000 получили ранения. По оценке HRANA, около 3500 убитых, из них более 1500 – гражданские лица. Израильские оценки: около 7000 убитых в рядах КСИР, "Басидж" и других силовых структур.

В результате ракетных обстрелов и "дружественного огня", а также приступов и травм, полученных при обстрелах, в Израиле погибли 25 человек: израильтяне, гражданка Филиппин и гражданин Таиланда. Медицинская помощь, по данным минздрава Израиля, была оказана примерно 6000 пострадавших, но в основном речь идет не о раненых, а о получивших травмы по пути в убежища или нуждавшихся в помощи в связи с нервным шоком.

В Палестинской автономии погибли четыре женщины.

В ходе боевых действий в Ливане погибли шесть израильских военнослужащих.

Армия США сообщает о 13 погибших американских военнослужащих в результате атак из Ирана и крушения самолета KC-135 в Ираке.

В Ираке погиб один французский военнослужащий.

В Бахрейне в результате иранской атаки погиб марокканец, работавший гражданским подрядчиком для вооруженных сил ОАЭ.

СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ

(учитываются как прямые, так и косвенные жертвы ракетных обстрелов)

1. (имя не сообщается), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".

2. Мифлах Мохаммад АММАШ, 26 лет, из Джиср аз-Зарки, 8.3.2026 скончался от сердечного приступа во время ракетной тревоги.

3. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.

4. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.

5. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.

6. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.

7. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (та ранена, но осталась жива).

8. Вячеслав ВИДМАНТ, 52 года, из Ашдода, погиб 27.3.2026 в Тель-Авиве при ракетном обстреле из Ирана.

9. Рустам ГУЛОМОВ, 62 года, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

10. Нуриэль ДУБИН, 27 лет, из поселка Маргалиот (Верхняя Галилея), погибла 24.3.2026 при ракетном обстреле из Ливана.

11. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

12. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном, Йосефом.

13. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью, Брурией.

14. Рафаэль МЕИРОВ, 22 года, из Кирьят-Моцкина, 8.3.2026 во время ракетной тревоги потерял контроль над мотоциклом и разбился.

15. Офер (Пошко) МОШКОВИЧ, 59 лет, из кибуца Мисгав-Ам на границе с Ливаном, погиб 22.3.2026 в результате ошибки ЦАХАЛа при артиллерийском обстреле Ливана.

16. Илана МОШЕ из Рамат-Гана, 70 лет, убита 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты вместе с мужем Яроном.

17. Ярон МОШЕ из Рамат-Гана, 70 лет, убит 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты вместе с женой Иланой.

18. Амид МУРТУЗОВ, 40 лет, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

19. Гая ОРЕН, 17 лет, из Реховота, погибла 12.3.2026 во время ракетной тревоги (спешила в убежище и была насмерть сбита автомобилем).

20. Ори ПЕРЕЦ, 43 года, из Наарии, погиб 26.3.2026 при ракетном обстреле из Ливана (ехал на велосипеде и не успел войти в убежище).

21. Гавриэль Барух РЕВАХ, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

22. Валанин ЧАЮТ, 33 года, гражданин Таиланда, убит 18.03.2026 при взрыве кассетного суббоеприпаса иранской ракеты в мошаве Аданим в округе А-Шарон.

23. Иегуда Шмуэль ШЕРМАН, 18 лет, из Элон-Море, погиб 21.3.2026 в результате автомобильного теракта (автомобиль врезался в его квадроцикл, палестинский водитель сдался властям).

24. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.

25. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.

ПОГИБШИЕ В ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ

1. Майс Рази Умар МАСАЛЬМЭ, 17 лет, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона

2. Сахира Ризк МАСАЛЬМЭ, 50 лет, совладелица салона красоты, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона

3. Амаль Субхи Абдул Карим Мутауа МАСАЛЬМЭ, 36 лет, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона – она находилась в салоне со своей трехлетней дочерью, которая получила тяжелые ранения

4. Асиль Самир МАСАЛЬМЭ, 32 года, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона – была на шестом месяце беременности

ПОГИБШИЕ В ЛИВАНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ (после 28.02.2026)

1. Махэр ХАТАР, 38 лет, из Мадждаль-Шамса, старший сержант резерва, боец инженерного батальона 91-й дивизии. Погиб 8 марта в ходе боевых действий на юге Ливана.

2. Ор ДЕМРИ, 20 лет, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии.

3. Ори ГРИНБЕРГ, 21 год, из Петах-Тиквы, старший сержант разведподразделения "Голани", погиб в ходе боевых действий на юге Ливана.

4. Авиад Эльханан ВОЛАНСКИЙ, 21 год, из Иерусалима, боец 77 батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", погиб в бою на юге Ливана.

5. Моше Ицхак А-КОЭН КАЦ, 22 года, боец 890-го батальона бригады "Цанханим", погиб в ходе боевых действий на юге Ливана.

6. Лиран БЕН-ЦИОН, 19 лет, из Холона, боец 9-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель", погиб в бою на юге Ливана.

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 года (обновляется)