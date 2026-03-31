31 марта 2026
В Иерусалиме найден и спасен 76-летний житель Абу-Гоша

время публикации: 31 марта 2026 г., 05:45 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 05:47
Полиция сообщила, что после масштабных поисков в Иерусалимском округе был найден и спасен 76-летний житель Абу-Гоша, за жизнь которого были серьезные опасения. После поступления сообщения о его исчезновении сотрудники полиции начали широкомасштабные поиски.

В ходе операции полицейские обследовали сложные участки местности. Пропавшего обнаружили лежащим на склоне в лесистой местности над трамвайной линией в районе Рамат-Эшколь. По предварительной оценке, мужчина провел там много часов и не мог самостоятельно двигаться.

Для эвакуации были привлечены спасательные службы и парамедики "Ихуд Ацахал" и "Маген Давид Адом". Найденного мужчину доставили в больницу "Шаарей Цедек". Его травмы медики оценивают как легкие.

