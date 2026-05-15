УЕФА засчитал юношеской сборной Латвии техническое поражение за отказ играть против белорусов

Юношеская сборная Латвии (спортсмены до 19 лет) отказалась играть против белорусов.

УЕФА засчитал латвийцам техническое поражение 0:3.

Игра должна была состояться сегодня.

Отборочная группа В3 первого этапа квалификации юношеского чемпионата Европы 2027 года проводит матчи в Уэльсе.

В этой группе также выступают сборные Сан-Марино и Словакии.