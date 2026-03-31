Сообщения о попадании в Бней-Браке, осколки в Петах-Тикве
время публикации: 31 марта 2026 г., 09:45 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 10:07
По предварительным сообщениям, в результате последнего обстрела из Ирана зафиксированы падения осколков в нескольких районах центра Израиля, включая Бней-Брак и Петах-Тикву.
Причинен ущерб, в нескольких местах возникли пожары.
В Петах-Тикве женщина получила легкие травмы от осколков стекла. В Бней-Браке медики оказывают помощь шестерым пострадавшим от контузии.
Экстренные службы говорят, что по центру Израиля из Ирана была запущена ракета с кассетной боевой частью. Командование тылом напоминает: ни в коем случае нельзя приближаться к упавшим суббоеприпасам, следует отойти на безопасное расстояние и позвонить в полицию по телефону 100, чтобы специалисты обезвредили осколки и кассетные суббоеприпасы.