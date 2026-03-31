Израиль

Сообщения о попадании в Бней-Браке, осколки в Петах-Тикве

Война с Ираном
время публикации: 31 марта 2026 г., 09:45 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 10:07
Пресс-служба "Ацала" Петах-Тиква

По предварительным сообщениям, в результате последнего обстрела из Ирана зафиксированы падения осколков в нескольких районах центра Израиля, включая Бней-Брак и Петах-Тикву.

Причинен ущерб, в нескольких местах возникли пожары.

В Петах-Тикве женщина получила легкие травмы от осколков стекла. В Бней-Браке медики оказывают помощь шестерым пострадавшим от контузии.

Экстренные службы говорят, что по центру Израиля из Ирана была запущена ракета с кассетной боевой частью. Командование тылом напоминает: ни в коем случае нельзя приближаться к упавшим суббоеприпасам, следует отойти на безопасное расстояние и позвонить в полицию по телефону 100, чтобы специалисты обезвредили осколки и кассетные суббоеприпасы.

