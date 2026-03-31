Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 31 марта, температура повысится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. В первой половине дня дожди на севере страны.

В Иерусалиме – 8-17 градусов, в Тель-Авиве – 12-19, в Хайфе – 13-19, в Эйлате – 14-27, в Беэр-Шеве – 9-21, на побережье Мертвого моря – 14-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-19, в Ариэле – 10-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-20, на Голанских высотах – 9-18.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 50-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В среду температура значительно повысится, местами дожди. В четверг ожидается небольшое понижение температуры, местами дожди. В пятницу-субботу – малооблачно, без осадков. В воскресенье-понедельник – дожди, временами с грозами.