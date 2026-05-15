15 мая 2026
последняя новость: 19:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Наука и Хайтек

Литий изменяет сигналы головного мозга, связанные с риском самоубийства

время публикации: 15 мая 2026 г., 18:28 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 18:54
Новое исследование показало, что литий может изменять электрическую активность мозга, связанную с импульсивным поведением, одним из ключевых факторов риска суицида, у людей, переживших тяжелую попытку самоубийства. Работа ученых из Texas A&M University и Baylor College of Medicine опубликована в журнале Experimental and Clinical Psychopharmacology.

Исследователи изучали пациентов, ранее совершивших опасные для жизни суицидальные попытки, с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), которая позволяет фиксировать электрические сигналы мозга. Команда сравнила их показатели с данными людей без подобного опыта. Литий давно применяется при лечении биполярного расстройства и известен способностью снижать риск самоубийства, однако его воздействие на работу мозга до сих пор оставалось малоизученным. В рамках двойного слепого плацебо-контролируемого исследования участники поочередно получали литий и плацебо, а ученые отслеживали изменения мозговой активности.

Выяснилось, что люди с историей серьезных попыток самоубийства изначально демонстрировали более высокий уровень импульсивности и повышенную возбудимость мозга. После приема лития у них улучшалось принятие решений, а ЭЭГ фиксировала усиление сигналов, связанных с самоконтролем. По словам ученых, препарат словно дает человеку дополнительное время на обдумывание действий, снижая вероятность импульсивных поступков.

Авторы исследования считают, что выявление подобных биологических особенностей может помочь раньше определять людей с высоким риском суицидального поведения и своевременно назначать лечение. По их словам, это первое исследование, показавшее изменения сигналов ЭЭГ под воздействием лития у людей, недавно переживших суицидальный кризис. Исследователи также подчеркивают важную роль отделений неотложной помощи: именно туда многие пациенты впервые обращаются во время суицидального кризиса, не имея доступа к психиатрической помощи. Раннее вмешательство в таких случаях может повысить шансы на профилактику повторных попыток самоубийства.

