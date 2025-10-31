Отчет ЦАХАЛа по Иудее и Самарии за неделю: трое ликвидированных террористов, более 70 задержанных

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что за последнюю неделю в Иудее и Самарии были задержаны 72 подозреваемых в терроре, трое террористов были ликвидированы.

В Хевроне были конфискованы шесть станков, на которых производилось оружие. Найдены и изъяты пистолет, пистолет-пулемет "Карло", боеприпасы. Арестованы около 20 разыскиваемых, в том числе двое подозреваемых в незаконном обороте оружия.

Шесть единиц оружия были конфискованы в Аззуне и Джилазуне.

Проведено более 70 обысков в районе Даэйшэ, допрошены около 50 подозреваемых, конфискованы десятки единиц оружия. Кроме того, был арестован террорист, планировавший нападение на мирных израильтян в районе Бейт-Лехема.

Около Дженина в ходе совместной операции ЦАХАЛа, ШАБАКа, МАГАВа были ликвидированы три террориста.

В окрестностях Рамаллы было проведено более 40 операций. Среди прочих был арестован террорист ХАМАСа.

В Шхеме были задержаны подозреваемые в терроре, конфисковано оружие.