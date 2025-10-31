x
Израиль

Бывший полицейский поджег себя в Иерусалимском округе, он в тяжелом состоянии

Мада
время публикации: 31 октября 2025 г., 09:13 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 09:31
В Иерусалимском округе мужчина получил тяжелые ожоги
Пресс-служба МАДА

Утром 31 октября в одном из поселков в региональном совете Мате-Йехуда (Иерусалимский округ) мужчина около 40 лет получил тяжелые ожоги.

Пострадавший доставлен в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем".

Сайт Walla пишет, что речь идет о бывшем полицейском, который поджег себя перед домом начальника реабилитационного отдела министерства обороны.

Министерство обороны сообщило, что этот полицейский служил в качестве резервиста во время войны. При этом указано, что в управлении по реабилитации он был зарегистрирован еще в 2013 году.

