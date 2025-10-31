Молодой мужчина обнаружен в Бат-Яме без признаков жизни, идет расследование
время публикации: 31 октября 2025 г., 22:40 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 22:45
Полиция сообщает, что в пятницу днем в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире в Бат-Яме тела молодого человека в возрасте около 20 лет.
Полиция расследует обстоятельства его смерти. Тело было направлено в Институт судебной медицины для проведения экспертизы и установления причины смерти. Израильские СМИ сообщают, что молодой человек работал в модельном бизнесе.
