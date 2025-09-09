31-летний резервист из Реховота покончил с собой накануне свадьбы

Трагедия в Реховоте: утром во вторник, 9 сентября, было обнаружено тело 31-летнего военнослужащего-резервиста. Его нашли в квартире: предположительно, молодой человек застрелился. Прибывшие на место медики были вынуждены констатировать его смерть.

Резервист покончил с собой в тот самый день, когда должна была состояться его свадьба. Нашли его друзья, которые пришли утром в квартиру, чтобы помочь молодому человеку с приготовлениями к торжеству.

Имя молодого человека пока не было опубликовано. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

Координаты центров психологической помощи для военнослужащих:

Центр поддержки "Эран" – первая психологическая помощь для солдат: *2201

Центр поддержки срочников и резервистов, действующий при ЦАХАЛе с участием профессиональных психологов и психиатров, работающий 24/7: *6690, добавочный номер 4

Горячая линия "Нефеш ахат": *8944