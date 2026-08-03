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Израиль

Мужчина погиб в результате лобового столкновения двух машин на 42-м шоссе

МАДА
ДТП
Погибшие
время публикации: 03 августа 2026 г., 14:18 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 14:25
Мужчина погиб в результате лобового столкновения двух машин на 42-м шоссе
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Мужчина погиб в результате лобового столкновения двух машин на 42-м шоссе
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о лобовом столкновении двух легковых автомобилей на 42-м шоссе между перекрестками Бен-Закай и Бней-Даром.

Прибывшие на место происшествия медики были вынуждены констатировать смерть мужчины в возрасте примерно 40 лет. Еще одна пострадавшая, женщина в возрасте примерно 25 лет, получила травмы конечностей и внутренних органов, в состоянии средней степени тяжести она эвакуирована в больницу "Каплан".

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