Мужчина погиб в результате лобового столкновения двух машин на 42-м шоссе

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о лобовом столкновении двух легковых автомобилей на 42-м шоссе между перекрестками Бен-Закай и Бней-Даром.

Прибывшие на место происшествия медики были вынуждены констатировать смерть мужчины в возрасте примерно 40 лет. Еще одна пострадавшая, женщина в возрасте примерно 25 лет, получила травмы конечностей и внутренних органов, в состоянии средней степени тяжести она эвакуирована в больницу "Каплан".