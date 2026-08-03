БАГАЦ обсудил иски против закона о запрете UNRWA, заседание получилось бурным

В Высшем суде справедливости приступили к рассмотрению исков, поданных правозащитными организациями против принятого Кнессетом закона о запрете деятельности Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) на территории Израиля.

В заседании принимают участие министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, заместитель министра Альмог Коэн, а также депутаты Кнессета Тали Готлиб, Юлия Малиновская и Боаз Бисмут. Во время слушаний в зале суда произошла острая словесная перепалка: представители правящей коалиции вступили в конфликт с адвокатом, представляющим интересы истцов, сообщает новостная служба 14 канала ИТВ.

Участники заседания неоднократно прерывали выступающих, после чего адвокат Шуаа Масарауа, представляющий истцов, призвал их соблюдать тишину (в частности, в адрес Тали Готлиб прозвучало "заткнись, убогая"). Это вызвало резкую реакцию Итамара Бен-Гвира, Алмога Коэна и Тали Готлиб, которые потребовали от адвоката "убираться" и выразили возмущение тем, что он получил адвокатскую лицензию.

В ходе перепалки в адрес адвоката прозвучали оскорбительные высказывания, в том числе "преступник" и "уголовник". Представляющий интересы правозащитников адвокат в ответ назвал министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира "собакой" и "преступником".

Заместитель министра Альмог Коэн, обращаясь к судьям, заявил, что именно он является одним из авторов закона, после чего, по данным СМИ, обвинил адвоката в принадлежности к "преступной семье" и заявил, что тот "должен сидеть в тюрьме". После этого Коэн покинул зал заседаний.