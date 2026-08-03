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Израиль

Уничтожен террорист, удерживавший в плену Рома Браславского

Ликвидация
Пресс-служба ЦАХАЛа
Исламский джихад
время публикации: 03 августа 2026 г., 18:14 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 18:18
Уничтожен террорист, удерживавший в плену Рома Браславского
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Уничтожен террорист, удерживавший в плену Рома Браславского
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о ликвидации террориста "Исламского джихада" Махмада Фатаира, который возглавлял подразделение спецназа группировки в центральной части сектора Газы и принимал участие в удержании в плену заложника Рома Браславского.

В минувшие выходные ЦАХАЛ нанес точечный удар по цели в районе Дир эль-Балаха, ликвидировав Махмуда Фатаира. По данным ЦАХАЛа, Фатаир участвовал в нападении на территорию Израиля 7 октября, а также принимал участие в удержании в плену Рома Браславского, находившегося в руках боевиков "Исламского джихада".

Кроме того, в рамках шестого этапа операции "Двери небес" боевик был запечатлен в форме "Исламского джихада" во время церемоний передачи освобожденных заложников. По данным ЦАХАЛа, в последнее время Фатаир продолжал готовить террористические атаки против военнослужащих ЦАХАЛа и граждан Государства Израиль. Он был ликвидирован с целью устранения угрозы.

Израиль
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